Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi bulunan elektrik fabrikasında saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın büyük bölümünü sardı.

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikanın farklı noktalarından yükselen dumanlara ekipler müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada büyük ölçüde zarar oluşurken, yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.