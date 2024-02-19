Düğüm dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Prime Video'nun ilk Türk yapımı olan ve başrolünde ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in yer aldığı Düğüm dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı. Tanıtım görüntüleri ardından dizisinin ilk bölüm tarihi ve kadrosu merak ediliyor. Peki, Düğüm dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Düğüm dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerinde Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı Prime Video'nun ilk Türk orijinal dizisi "Düğüm" ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi için Bergüzar Korel imajını yeniledi ve saçlarını sarıya boyattı.

Düğüm dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

Dizide kayıp insanlar ve faili meçhul cinayetleri aydınlığa kavuşturan çok adaletli ve güçlü bir profil çizen Neslihan Turhan, hiç beklemediği bir yerden evladı Can’dan sınanıyor. Bergüzar Korel'in başarılı bir gazeteci olan Neslihan Turan'ı canlandırdığı dizinin 23 Şubat'ta izleyiciyle buluşması planlanıyor.

DÜĞÜM DİZİSİ KADROSU

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel‘e ayrıca Caner Cindoruk, Serkan Altunorak’un yanı sıra İbrahim Selim, Erkan Bektaş, Merve Nur Bengi, Demirhan Demircioğlu, Mina Derman ve Elif Uslusoy ve Itır Esen eşlik ediyor.

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