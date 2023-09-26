Düğün alışverişinden dönen nişanlı çiftin acı sonu

Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında meydana gelen kazada Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki 16 YA 165 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki 45 ADU 021 çekici plakalı TIR'a çarptı.



Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkışarak hayatını kaybetti.



Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi.



Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.