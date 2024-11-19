Düğün arabasından bahşiş yerine damat tarafından dayak!

Olay Adana merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı Regülatür Köprü Kavşağı'nda yaşandı.



Bulvarda mendil sattığı öne sürülen bir kişi, iddiaya göre kırmızı ışıkta bir gelin arabasından para istedi. Yeşil ışık yanınca hareket eden gelin arabasının kaputuna çıkan kişi, araç üzerinde tutunarak para istemeye devam etti.



Araçtan inen damat, para isteyen kişiyi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Gelin konvoyundaki diğer araçlardan inen damadın yakınları da para isteyen kişiyi darbetti.



Damadın uzaklaşmasının ardından yakınlarından dalak yiyen kişi, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar, trafikte bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydı alındı.