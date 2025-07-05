Düğün başlamadan hastanede bitti

Mardin'in Midyat ilçesinde, düğün konvoyundaki iki araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Düğün başlamadan hastanede bitti

Kaza, dün gece saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

konvoyunda bulunan otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan S.Y. (28), H.A. (43), T.A. (55), H.K. (16) ve E.A. (50) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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