Düğün çıkışı korkunç olay: Başına taşla vurarak öldürdü

İstanbul'da düğün çıkışı korkunç bir cinayet işlendi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Ginyol (72), bir yakınının düğününe gitti.

Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. (32) ile yürümeye başladı.

TAŞLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRÜP KAÇTI

Bir süre sonra taraflar arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla Ginyol'un başına vurarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Günyol, hayatını kaybetti.

Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



"ANNEME KÜFÜR ETTİ" İDDİASI

Olayın ardından kaçan şüpheli Barış G., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadesinde "Aramızda çıkan tartışmada anneme küfür etti. Ben de bir anlık sinirle taşla kafasına vurdum." dediği öğrenildi.