Düğün çıkışı tekmeli yumruklu sopalı kavga
İstanbul Arnavutköy'de düğün bitiminde iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavgaya kadınlar ve çocuklar da dahil oldu.
Merkez Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonu önünde iki grup arasında kavga çıktı.
Düğün sırasında tartışan iki grup, düğün bitiminde salon çıkışında tekrar karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.
Sopalı kavgaya bir süre sonra kadınlar ve çocuklar da dahil oldu.
Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için çaba sarf etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Yurt Haber
- İstanbul Arnavutköy