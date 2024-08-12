Düğün çıkışında acı olay: Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde düğün salonundan çıkan Şefik Karaaslan’a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Karaaslan, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Düğün çıkışında acı olay: Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı

’da düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan adam, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ergani-Çermik karayolu üzerindeki bir düğün salonunun yakınında meydana geldi.

İddiaya göre; yakınının düğün törenine katılan Şefik Karaaslan’a, çıkışta yolun karşısına geçerken, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düğün çıkışında acı olay: Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı - 1

İlk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Karaaslan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Kırsal Ortayazı Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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