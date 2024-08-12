Düğün çıkışında acı olay: Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Diyarbakır’da düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan adam, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Kaza, dün akşam saatlerinde Ergani-Çermik karayolu üzerindeki bir düğün salonunun yakınında meydana geldi.



İddiaya göre; yakınının düğün törenine katılan Şefik Karaaslan’a, çıkışta yolun karşısına geçerken, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı.



Sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.