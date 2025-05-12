Düğün çıkışında kavga: Bir yaralı

Arnavutköy Genç Osman Caddesi’nde gece saatlerinde bir düğün salonuna düğüne gelen iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Cadde üzerinde silahlı kavga eden grup arasında bulunan bir kişi, isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Kendi imkanlarıyla yakında bulunan bir tıp merkezine giden sağ kolundan yaralı olduğu öğrenilen A.C. (22) ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kişinin tedavisi devam ederken cadde üzerinde bulunan 4 aracın isabet eden kurşunlar nedeniyle hasar aldığı tespit edildi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Ekipler cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatıldı.



Olay yerinde 11 el ateş edildiği öğrenildi.