Düğün davetlilerine nikah şekeri yerine 'dünya klasikleri'ni verdiler

Silivri'de yaşamlarını birleştiren özel bir şirkette yazılım uzmanı Denizcan Arslan (29) ile bir reklam ajansında dijital pazarlama uzmanı Merve Yücel Demir (27), kitap okuma alışkanlığına katkıda bulunmak ve kalıcı bir anı bırakmak için düğünlerinde nikah şekeri yerine dünya klasiklerini davetlilere hediye etti.



Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimlerini bitirdikten sonra evlenmeye karar veren çiftten Denizcan Arslan, ailesi ve nişanlısı ile düğünde davetlilere ne hediye edebileceklerini konuşurken klasik nikah şekeri yerine kitap düşüncesinin ortaya çıktığını söyledi.

Arslan, "Kim ne okur derken dünya klasiklerine yöneldik. Çocukların da okuyabileceği, eş dostlarına hediye edebileceği kitaplar bulduk.

Aynı kitap olmaması için tek seri olmasını tercih ettik. Davetlilerimize vereceğimiz dünya klasiklerine notları kendimiz yazdık, iplerini bağladık.

Klasik aynalı veya benzeri nikah şekeri yerine kitap hediye ettiğimiz için mutluyuz, heyecanlıyız. Umarım misafirlerimizin de hoşuna gider. Bunların bir bölümünü biz de okumamıştık.

Serideki her kitaptan anı olması, ileride çocuklarımız olursa onlara okuyabilmek için bir örnek ayırdık" dedi.

Düğünde Silivri Belediyesi nikah memurunun karşısında birlikte bir yaşam için "Evet" diyen gelin Merve Yücel Demir de, "Klasik nikah hediyesi yerine, düğünümüzde insanların okuyabileceği ve başkasına okutup hediye edebileceği bir hediye olsun istedik. Umarım davetlilerimiz de mutlu olurlar. Ben 'Polyanna'yı beğeniyorum" diye konuştu.



"BİZE BÖYLE BİR ANI BIRAKMALARI GAYET GÜZEL"



Her masaya bırakılan kitapları görünce şaşıran davetlilerden Didem Gökçin, nikah şekeri yerine kitap verilmesi ile insanların okumaya tercih edilmesinin çok güzel bir düşünce olduğunu belirtti.

Sena Arslan da "Şeker yerine kitap tercih etmeleri ve bize böyle bir anı bırakmaları gayet güzel ve faydalı olmuş" dedi. Seyit ve Betül Uluğ çifti de bu hediyeyi çok sevdiklerini söyledi.

Diğer yakınlarının da kitaplarını alıp okuyacağını belirten Ela Yılmaz da, "Bu düşünce için tebrik ediyorum. Bunları ben ve oğlum için okuyacağım" dedi.