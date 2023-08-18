Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü 3'ü ağır 14 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi İçmeler mevkiinde S.N. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı.



Konya’da yakınlarının düğününde İstanbul'a döndükleri öğrenilen aynı aileden M.N. hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 14 kişi ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kaza yerine gelen Vali Şefik Aygöl, olay yerinde incelemelerde bulundu.

