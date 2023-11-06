Düğün dönüşü feci kaza: 2 kuzen hayatını kaybetti

Antalya'da düğün dönüşü meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Murat Temirtaş ile kuzeni Seyfettin Temirtaş yaşamını yitirdi.

Düğün dönüşü feci kaza: 2 kuzen hayatını kaybetti

'da Fatih Mahallesi Antalya-Isparta karayolunda saat 01.00 sularında Murat Temirtaş (22) yönetimindeki otomobil, şehir merkezine seyir halinde olan A.Ç.’nin kullandığı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Murat Temirtaş ile kuzeni Seyfettin Temirtaş’ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Hilmi Partal (18) ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer taraftan kazadan önce Murat Temirtaş’ın annesi ile telefonda konuştuğu “10 dakika içinde evdeyiz.” dediği öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan Hilmi Partal’ın ise durumunun ağır olduğu ve özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...