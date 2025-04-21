Düğün dönüşü feci kaza: 2 ölü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafenin azalmasından dolayı bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.
İlçe merkezindeki düğünden Güdün Mahallesi'ne dönen mahalle muhtarı Mustafa Diner (63) yönetimindeki araç, bölgede etkili olan sisten dolayı uçuruma yuvarlandı.
Kazada Mustafa Diner ile aynı araçta bulunan akrabası Mehmet Diner (71) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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