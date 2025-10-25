Düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Eren Davulcu, arkadaşının düğününden dönerken motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Esenköy Mahallesi'nde yaşayan Eren Davulcu'nun (21) kullandığı , Nazilli-Bozdoğan Karayolu'ndaki Hamidiye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde Eren Davulcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Davulcu'nun, arkadaşının düğün töreninden dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

