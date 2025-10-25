Düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesi Esenköy Mahallesi'nde yaşayan Eren Davulcu'nun (21) kullandığı motosiklet, Nazilli-Bozdoğan Karayolu'ndaki Hamidiye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan incelemelerde Eren Davulcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Davulcu'nun, arkadaşının düğün töreninden dönmek için yola çıktığı öğrenildi.