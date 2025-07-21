Düğün dönüşü akraba kavgası: Babaanne ve iki torunu öldürüldü

Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan kavga katliama dönüştü.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi.



İddiaya göre yaklaşık 1 ay önce yaşanan tartışmada 24 yaşındaki Halil Can ve 18 yaşındaki kardeşi Emirkan Köroğlu, akrabaları E.K.’yı darbetti.



Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu.



Gece saatlerinde bir yakınlarının köyde düzenlenen düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.’nın ağabeyi Erdeniz K. karşılaşınca düğün dönüşü tartışma çıktı.



TORUNLARINI KORUMAYA ÇALIŞIYORDU

Erdeniz K., 2 kardeşe bıçakla saldırdı.

Bu sırada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, 2 kardeş ve babaanneleri kanlar içinde yere yığıldı.



Köye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.



Yaralılar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri hastane ile çevresinde güvenlik önlemi alırken, babaanne ve iki torunu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Erdeniz K. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.