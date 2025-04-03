Düğün dönüşü pusuda tutuklu kalmadı: “Can güvenliğimiz yok”
Diyarbakır’da düğünden dönen ailenin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada tutuklu kalmadı. Saldırıya uğrayan aile, duruma tepkili.
Diyarbakır’da bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada tüm sanıklar tahliye edildi.
Olay, 14 Eylül 2024’te Sur ilçesi kırsalında meydana geldi. Düğünden dönen Yunus Lale yönetimindeki otomobil ile arkasında seyreden kuzenine ait otomobile, mahalle girişinde husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içerisinde kadın ve çocukların da olduğu otomobiller hasar gördü. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 6 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin gündüz saatlerinde Yunus Lale ve kuzeninin otomobilini durdurup tehdit ettikleri, bu anların da cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.
TUTUKLU SANIK KALMADI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakıldı, S.L., A.L., M.L., A.L. ve R.L. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
Şüphelilerden S.L. ve A.L. olaydan bir ay sonra, M.L., A.L. ve R.L. ise 17 Mart’ta suç vasfının değişme ihtimali, şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin tamamının toplanması ve soruşturmanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Olayın ardından geçen süreçte korktuğu için düşük yaptığını belirten Yunus Lale’nin eşi Berivan Lale, “Suçlu olmalarına rağmen beş ay cezaevinde kaldılar. Ben bunu kabul etmiyorum. Çocuklarım çok korkuyor. Geceleri zar zor yatıyorlar.” dedi.
Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu anlatan Lale, “O anki korku ve panikle 4 aylık gebe olduğum bebeğimi kaybettim, düşük yaptım. Bir kadın olarak çok zor durumdayım.” diye konuştu.
Lale şunları söyledi:
“Can güvenliğimiz yok. Tehdit ediliyoruz. Serbest bırakıldıkları gün silah sıkıp, keyif yaptılar. Keyif yapamazlar çünkü biz o gün ölebilirdik. O günkü görüntüler ve fotoğrafların hepsi dosyada mevcuttur. 6 kişi şu an elini kolunu sallaya sallaya geziyor.”
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