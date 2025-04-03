Düğün dönüşü pusuda tutuklu kalmadı: “Can güvenliğimiz yok”

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Diyarbakır’da bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada tüm sanıklar tahliye edildi.



Olay, 14 Eylül 2024’te Sur ilçesi kırsalında meydana geldi. Düğünden dönen Yunus Lale yönetimindeki otomobil ile arkasında seyreden kuzenine ait otomobile, mahalle girişinde husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan otomobil

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içerisinde kadın ve çocukların da olduğu otomobiller hasar gördü. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 6 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin gündüz saatlerinde Yunus Lale ve kuzeninin otomobilini durdurup tehdit ettikleri, bu anların da cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

Silahlı saldırının hedefi olan otomobilde çocuklar da bulunuyordu

TUTUKLU SANIK KALMADI



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakıldı, S.L., A.L., M.L., A.L. ve R.L. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.



Şüphelilerden S.L. ve A.L. olaydan bir ay sonra, M.L., A.L. ve R.L. ise 17 Mart’ta suç vasfının değişme ihtimali, şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin tamamının toplanması ve soruşturmanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Otomobilin birçok yerinde kurşun izleri var.