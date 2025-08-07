Düğün dönüşü TIR'a arkadan çarptılar: Biri ağır, 6 yaralı

Antalya'da bir yakınlarının düğüne katıldıktan sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ferhat Erdönmez'in kullandığı otomobil, önünde ilerleyen Bekir Yavuz yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bir lokantanın boş havuzunun duvarının üzerine çıktı. Kazada, sürücü Erdönmez ile eşi Seyhan (36) ve kızı Senanur Erdönmez (11) ile kayınpederi Osman Çaymaz (65), kayınbiraderi Nihat Çaymaz (32) ve onun eşi Merve Çaymaz (30) yaralandı.



Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılarından Osman Çaymaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.