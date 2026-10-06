Düğün günü evlenmekten vazgeçen tazminat ödeyecek

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, düğün günü "Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım." diyerek evlenmekten vazgeçen erkek hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.

İstanbul’da evlenme kararı alan çift, düğün gününü 26 Temmuz 2020 olarak belirledi. Düğünden bir gün önce, 25 Temmuz’da kına gecesi düzenlendi ve erkeğin eline de altın konulması konusunda taraflar arasında tartışma yaşandı.

Ertesi gün düğün hazırlıkları tamamlanırken erkek evlenmekten vazgeçti. Kararını telefonla, "Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım." diyerek kız tarafına bildiren erkek düğüne gelmeyeceğini söyledi.

HEDİYELERİ GERİ İSTEDİ

Nişanın bozulmasının ardından erkek tarafı tazminat ve hediyelerin iadesi talebiyle dava açtı. Kız tarafı da karşı dava açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Bakırköy 13’üncü Aile Mahkemesi, hediye ziynetlerin bir bölümünün iadesine karar verirken hediyelerin iadesine ilişkin talebin bir bölümünü ve tarafların manevi tazminat taleplerini reddetti.

İKİ TARAF DA TEMYİZ ETTİ

İlk derece mahkemesinin kararının ardından dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56’ncı Hukuk Dairesi’ne taşındı.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2024 yılında verdiği kararın ardından taraflar dosyayı temyize taşıdı.

Erkek tarafı, iadesine karar verilen hediye ziynetlerin değeri ve faiz hükmü kurulmaması, hediyelerin iadesi talebinin reddedilen kısmı, manevi tazminat talebinin reddi ve vekalet ücreti yönünden temyiz başvurusunda bulundu. Kız tarafı ise karşı davada talep ettiği manevi tazminatın reddedilmesi yönünden kararı temyiz etti.

MEDENİ KANUNU İŞARET ETTİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, erkeğin tüm temyiz itirazlarını reddetti.

Kadının manevi tazminat talebini inceleyen Yargıtay, Türk Medeni Kanunu’nun 121’inci maddesini işaret ederek; nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan diğer taraftan uygun miktarda manevi tazminat isteyebileceğini belirtti.

Kararda, nişanın bozulmasının taraflarda değişik ölçülerde üzüntü yaratmasının doğal olduğu ve bu durumun tek başına manevi tazminata esas alınamayacağı; ancak nişanın bozulması nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığının ispatlanması halinde manevi tazminata hükmedilebileceği kaydedildi.

"KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL SONUCUNU DOĞURUR"

Yüksek Mahkeme, nişanı haksız olarak bozanın erkek tarafı olduğu belirtti ve "Erkeğin düğün günü olan bu söylemleri kadının kişilik haklarını ihlal sonucunu doğurur." denildi.

Yargıtay, manevi tazminata karar verilmesi gerektiğini hükmetti ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56’ncı Hukuk Dairesi’nin kararını manevi tazminat talebinin reddi yönünden kadın yararına ve kararın bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerini ise onadı.