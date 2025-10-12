Düğün hazırlığı faciaya dönüşüyordu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir evin tavanı çöktü. Olayla 6 kişi yaralandı.

Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Evde, yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi yaralandı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

