Düğün hazırlığı faciaya dönüşüyordu

Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.



Evde, yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi yaralandı.



Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.



Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.