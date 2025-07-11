Düğün hazırlığı yapan Engincan kalbine yenildi

Antalya'da düğün hazırlığı yapan bir genç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Engincan Hiçdurmaz (27), babası Hüseyin Hiçdurmaz ile birlikte sera kurmak üzere mahalleye gitti.

Sera alanında hazırlık yapan Hiçdurmaz, bir anda fenalaştı. Oğlunun nefes almakta zorluk çektiğini gören baba Hiçdurmaz, ilk müdahaleyi yaptı.

Oğlunu aracına bindiren Hüseyin Hiçdurmaz, yakınlardaki Aksu Semt Polikliniği'ne gitti. Engincan Hiçdurmaz, burada hayatını kaybetti.

Engincan Hiçdurmaz’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Engincan Hiçdurmaz'ın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.



1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI



Engincan Hiçdurmaz'ın yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı, düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.



Engincan Hiçdurmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası ve yakınları tarafından teslim alındı.