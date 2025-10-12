Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü: 6 yaralı

Denizli'de düğün hazırlığı yapılan evin tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde aile arasında hazırlığı yapılan kerpiç evin tavanı bir anda çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda , UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve SAR arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından evde bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 6 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

