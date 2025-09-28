Düğün hazırlıkları yerini cenazeye bıraktı
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, abisinin düğün hazırlıklarına yardım eden Muhammet Demir, traktörün altında kalarak can verdi.
Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyünde yarın yapılacak düğün öncesi abisine destek olmak isteyen Muhammet Demir, akrabalarıyla birlikte düğün alanına masa ve sandalye taşımaya başladı.
Eşyaların traktör römorkuna yüklenmesinin ardından dönüş yolunda traktörün ön kısmına oturan Demir, seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düştü.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Sürücünün ani fren yapmasına fırsat kalmadan traktörün altında kalan Muhammet Demir ağır yaralandı.
Çevredekilerin müdahalelerine rağmen Demir olay yerinde hayatını kaybetti.
