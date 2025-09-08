Düğün kavgasında silahlı saldırı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.



Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler düğün salonunun önündeki Ö.Ö'ye ateş açtı.



Davetliler Ö.Ö'yü kendi imkanlarıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.