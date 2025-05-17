Düğün konvoyu ambulansın geçişini engelledi

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu araçlar tespit edilip, sürücüleri de belirlendi.

Ankara ’da, Konya yolu Aşti istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım sonucu ekipler harekete geçti.

Yakalanan sürücülere ‘belgesiz araç kullanmak’, ‘muayenesiz araç kullanmak’, ‘trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak’, ‘saygısızca araç kullanmak’ suçundan 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 araç da trafikten men edildi.



Öte yandan sürücülerin trafiği tehlikeye atıp, ambulansa yol vermediği anlar ise ambulanstakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.