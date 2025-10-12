Düğün konvoyu yolu kapattı herkes ceza yedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu görüntüler bize yakışmıyor." diyerek duyurdu.



"Bir çiftin en mutlu günü ama trafik kuralları hiçe sayılmış. Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler, gürültü…" diyerek duruma tepki gösteren Yerlikaya, "Bu görüntüde yer alanlar, düğün konvoyu yapanlar elbette cezasız kalmadı." dedi.



Sultangazi'de düğün konvoyu oluşturup trafiği tehlikeye atan 10 araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.



İŞTE YENİ CEZASI



Yeni trafik kanunu teklifine göre; düğün ve asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesini 60 gün geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.



Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa sürücü belgesi 120 gün geri alınacak ve araçları da 120 gün trafikten men edilecek.

