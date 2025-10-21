Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı

Kocaeli'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye 52 bin lira para cezası kesildi.

Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı

'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu geçişinde düğün konvoyundaki bir otomobilin sürücüsü, aracıyla drift attı.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, sürücü ve otomobili tespit etti. Sürücüye 52 bin 187 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...