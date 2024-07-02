Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı: 9 araç ve sürücüsüne 117 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede 100 araçlı düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildiğine dikkat çekti. Açıklamada, B.E.U. isimli sürücüye drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzurunu bozmak, çevreyi rahatsız edecek gürültülü araç kullanmak ve sigortasız araç kullanmak maddelerinden 46 bin 36 lira ceza uygulandığı belirtildi.



2 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETLERİ ALINDI



Açıklamada ayrıca, E.E. isimli sürücüye drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzurunu bozmak, muayenesiz ikinci kez araç kullanmak maddelerinden toplamda 46 bin 975 lira ceza uygulandığına dikkat çekilerek, 2 sürücünün 2 ay süreyle sürücü belgelerinin geri alındığı ve haklarında adli işlem yapıldığı aktarıldı.



TOPLAM 117 BİN 668 TL CEZA



Açıklamada, düğün konvoyundaki 7 araç sürücüsüne bazı maddelerden 24 bin 657 lira ceza yazıldığı ifade edilirken, toplamda 9 araç ve sürücüsüne 117 bin 668 lira ceza uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında drift anlarının videoları da paylaşıldı.