Düğün konvoyunda feci kaza
Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, düğün konvoyunda takla atarak tarlaya yuvarlandı.
Hüseyin A.'nın kullandığı otomobil, Hışır Yolu Kavşağı'nda düğün konvoyunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hatice A. araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
