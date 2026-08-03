Düğün konvoyunda gelin ve damadın yakınları çatıştı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayatlarını birleştiren iki gencin en mutlu günü kabusa dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Cüdeyde Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Düğün konvoyu seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle gelin ve damadın yakınları arasında gerginlik çıktı. Araçlarını yol kenarında durduran iki aile üyeleri arasındaki tartışma kısa süre sonra taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbedede 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinin araya girmesiyle barışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.