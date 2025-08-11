Düğün konvoyunda havaya ateş açan kişilere gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Arnavutköy Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde dakikalarca havaya ateş açıldığının belirtilmesi üzerine çalışma yaptı.



Caddede dün akşam sıralarında düğün konvoyu oluşturan kişiler tarafından havaya ateş edildiğini belirleyen ekipler, olay yerinde çok sayıda kovan ele geçirdi.



Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler R.M. (24), A.C. (21) ve A.A. (23) gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.