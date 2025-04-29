Düğün konvoyunda havaya ateş açan kişiye gözaltı
İstanbul Bağcılar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açtığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişinin düğün konvoyunda aracının camından silahla ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliyi kullandığı kurusıkı tabancayla yakaladı.
Şüpheli ifadesinde, kız kardeşinin düğünü nedeniyle kendisine ait kurusıkı tabancayla eğlence amaçlı ateş ettiğini iddia etti.
Emniyete götürülen şüpheli hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapıldı.
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