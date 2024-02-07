Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs tutuklandı

Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç., olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ekipler ayrıca, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 TL ceza uyguladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.