Düğün konvoyunda havaya ateş açarken otomobilden düştü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı.

Akçakale'nin Pekmezli Mahallesi'nde 9 Şubat’ta yapılan bir düğünde, konvoyda otomobilin camından çocukla birlikte sarkan H.O., av tüfeğiyle peş peşe havaya ateş etti.

Konvoydaki diğer araçlarda bulunan kişiler bu anları cep telefonuyla kaydetti. Otomobil hareket halindeyken dengesini kaybeden H.O., tüfeğiyle birlikte düştü.

Hafif yaralanan H.O., tekrar otomobile bindi. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI, CEZA KESİLDİ



Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada tepki toplayan olayla ilgili açıklama yaptı.

Şüphelinin H.O. olduğunun tespit edildiğini ve yakalandığını ifade eden Vali Hasan Şıldak, şunları kaydetti:



"Olayda kullanılan şarjörlü yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. Fail hakkında Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması suçu kapsamında adli işlem başlatılmış, kullanılan silahın ruhsatı iptal edilerek mülkiyeti kamuya geçirilmiş, ayrıca kişi hakkında Kabahatler Kanunu Gereğince Emre Aykırı Davranış fiilinden dolayı 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bunlara ilave olarak olayda kullanılan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 12 bin 427 lira trafik para cezası tatbik edilmiştir."



Kamu düzenini bozan, toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren her tür davranışın tespit edilerek faillerine gerekli yaptırımlar uygulandığını ve şüphelilerin en hızlı şekilde adalet önüne çıkarılmalarının sağlandığını aktaran Şıldak, Şanlıurfa'nın hiçbir noktasında asayiş ve huzurun bozulmasına fırsat verilmeyeceğini belirtti.