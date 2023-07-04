Düğün konvoyunda kaza: 7 kişi yaralandı

Kazada motor kısmı hurdaya dönen iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



7 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Trafik polislerinin kaza mahallinde yaptıkları olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.