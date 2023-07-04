Düğün konvoyunda kaza: 7 kişi yaralandı

Erzincan’da düğün konvoyunda bulunan araçların karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 7 kişi yaralandı

’da düğün konvoyunda bulunan araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Erzincan’ın merkeze bağlı Geçit Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi, Geçit Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, düğün sonrası oluşturulan konvoyda seyir halindeyken zincirleme meydana geldi.

Düğün konvoyunda kaza: 7 kişi yaralandı - 1

Kazada motor kısmı hurdaya dönen iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

7 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polislerinin kaza mahallinde yaptıkları olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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