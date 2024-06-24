Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Kilis'te seyir halinde olan düğün konvoyunda silah ile rastgele ateş edildiği iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Gece saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi çevre yolu üzerinde seyir halinde olan bir düğün konvoyundan rastgele havaya ateş edildi.

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. konvoyunu durduran ekipler, gerçekleştirdikleri aramada ruhsatsız silah ele geçirdi. Şans eseri havaya açılan ateşte yaralanan olmazken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi: 3 yaralı

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi: 3 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Trafik tartışmasında korku dolu anlar: Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

Trafik tartışmasında korku dolu anlar: Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Aydın'da yangına müdahale sırasında itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Aydın'da yangına müdahale sırasında itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...