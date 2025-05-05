Düğün konvoyunda tehlikeli inatlaşma

Tokat'ta düğün konvoyunda birbirini geçmeye çalışan iki sürücünün inatlaşması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düğün konvoyunda tehlikeli inatlaşma

'ta bir konvoyunda sürücülerin inatlaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte gelin ve damadın mutluluğunu kutlamak için yola çıkan konvoydaki iki sürücü, trafiği tehlikeye attı.

Sürücüler, birbirini geçmeye çalıştı.

Düğün konvoyunda tehlikeli inatlaşma - 1

Bu sırada araçlar yandan birbirine hafif şekilde çarptı.

O anlar, konvoydaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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