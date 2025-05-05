Düğün konvoyunda tehlikeli inatlaşma
Tokat'ta düğün konvoyunda birbirini geçmeye çalışan iki sürücünün inatlaşması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Tokat'ta bir düğün konvoyunda sürücülerin inatlaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte gelin ve damadın mutluluğunu kutlamak için yola çıkan konvoydaki iki sürücü, trafiği tehlikeye attı.
Sürücüler, birbirini geçmeye çalıştı.
Bu sırada araçlar yandan birbirine hafif şekilde çarptı.
O anlar, konvoydaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
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