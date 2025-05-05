Düğün konvoyunda tehlikeli inatlaşma

Tokat'ta bir düğün konvoyunda sürücülerin inatlaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte gelin ve damadın mutluluğunu kutlamak için yola çıkan konvoydaki iki sürücü, trafiği tehlikeye attı.

Sürücüler, birbirini geçmeye çalıştı.