Düğün konvoyunda yolu kapatan iki sürücüye ceza

Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 2 aracın sürücüsüne toplam 4 bin 200 lira para cezası uygulandı. Ayrıca her iki sürücünün ehliyetine psikoteknik eğitimine sevk edilmek üzere el konuldu.

Düğün konvoyunda yolu kapatan iki sürücüye ceza

Bursa'da 17 Ağustos günü Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ilerleyen konvoyu ana cadde üzerinde yolu kapattı.

Yolda akışı engellenirken araçtan inen gelin ve damat kimseye aldırış etmeden dakikalarca dans etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine hareket geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Söz konusu olaya konu olan araçların plakalarını belirleyen polis ekipleri, taşıt yolu üzerinde duraklamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, saygısızca araç kullanmak, çeken araçların çekme kurallarına uymaması ve yüksek sesle müzik yayını yapmaktan sürücüler A.G. ve A.S.'ye toplamda 4 bin 200 TL para cezası uyguladı. Ayrıca iki sürücünün de psikoteknik değerlendirme raporu alınması için sürücü belgelerine el konuldu. A.G. adlı sürücünün aranan şahıs olduğu tespit edildi.

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