Düğün konvoyundaki araç güzellik salonuna girdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, yol kenarındaki güzellik merkezi önünde oturan iki kişiye çarptı. Olayda iki kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün konvoyundaki araç güzellik salonuna girdi

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi, Şantiye Sokak’ta düğün konvoyunda yer alan M.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki bir otomobile çarptı.

Araç sonra kaldırımı da aşıp yol kenarındaki güzellik merkezi önündeki bankta oturan kuzenler Rukiye Korkmaz ve Oğuzhan Korkmaz'a çarptı.

Yaralanan kuzenler, kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gebze Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğün konvoyundaki araç güzellik salonuna girdi - 1

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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