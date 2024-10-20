Düğün konvoyundaki araç güzellik salonuna girdi

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi, Şantiye Sokak’ta düğün konvoyunda yer alan M.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki bir otomobile çarptı.

Araç sonra kaldırımı da aşıp yol kenarındaki güzellik merkezi önündeki bankta oturan kuzenler Rukiye Korkmaz ve Oğuzhan Korkmaz'a çarptı.

Yaralanan kuzenler, kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gebze Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.