Düğün konvoyundaki feci kaza kamerada

Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobilin tarlaya devrildiği ve 2 kişinin yaralandığı kazanın, öne geçmek isteyen başka bir sürücünün neden olduğu ortaya çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde Hışır Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Konvoyda ilerlerken sürücü Hüseyin A.'nın hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı.

Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, konvoyun önüne geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün Hüseyin A.'nın kullandığı aracın önüne geçmek için ani manevra yaptığı anlaşıldı.