Sarıyer'de gelin arabası alev alev yandı

İstanbul Sarıyer'de bir gelin arabası alev alev yandı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Sarıyer İstinye Katar Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; içerisinde gelin ve damadın da bulunduğu araç, konvoy halindeyken bir anda yanmaya başladı.



Diğer araçların kornalı uyarısıyla alevleri fark eden sürücü aracı durdurdu. Gelin, damat ve sürücü hızla aracı terk etti.

Yangına ilk müdahale araçtaki yangın söndürme tüpüyle yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına aldı.

Gelin ve damat, başka bir araçla düğüne yetişti.

Kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Ali Görücü, “Düğüne gidiyorduk. Yandı işte, ama cenazemize de gelebilirsiniz" dedi.

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