Düğün konvoyundaki korna kavgası meydan savaşına dönüştü: Dakikalarca birbirlerine saldırdılar

İstanbul ’da düğün konvoyunda korna kavgası çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy’de yaşandı. İddiaya göre, düğün nedeniyle konvoy yapan bir grup korna çalarak cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Çocuklarının uyuduğunu söyleyen bir mahalle sakiniyle düğün konvoyundaki araç sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Dakikalar süren tartışmalar sonucunda olay kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinleri korna çalan servis minibüsüne saldırdı.



Camlara taş atan tekme ve yumruklarla saldıran gruba konvoydaki araç sürücüleri de karışık verince ortalık karıştı.



İki grup birbirine tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı.



Vatandaşların ayırmaya çalıştığı grup dakikalarca kavgaya devam etti.



İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Grup polislerin müdahalesi sonucunda zorlukla ayrıldı.