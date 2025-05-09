Düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Bulvarı'nda düğün konvoyunda yer alan bazı araçların drift yaptığı ve çeşitli ihlallerde bulunduğuna dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, söz konusu 5 sürücüyü yakalayarak 2'sinin ehliyetine el koydu.



Sürücülere drift, araçların açılır tavanlarından yolcu çıkarma, kazaya sebebiyet verecek şekilde şerit değiştirme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 200 bin TL'ye yakın para cezası uygulandı.