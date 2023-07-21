Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı

Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Düğün konvoyu yapıldığı esnada konvoyun en önüne geçen bir otomobilin durması tepkiye sebep oldu. Konvoyun önünün kesildiği iddiasıyla iki grup arasında önce tartışma yaşandı. Ardından tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Çok sayıdaki polis ve bekçi ekiplerinin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga sonlandırıldı. Kavga esnasında darp edilen bir kişi ile olayların büyümesiyle panik atak geçiren bir kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahaleler sonrasında 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.