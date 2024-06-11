Düğün kutlaması faciaya dönüştü: 9 yaralı

Diyarbakır'da bir düğün töreninde kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle damat dahil 9 kişi yaralandı.

Düğün kutlaması faciaya dönüştü: 9 yaralı

'ın Silvan ilçesine bağlı Beypınar köyünde düzenlenen bir töreninde, kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan biri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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