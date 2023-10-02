Düğün magandaları, "silah kullanmayın" uyarısı yapan polislere saldırdı: 4 yaralı

Konya'da açık hava düğününde silah atıldığı ihbarına giderek uyarıda bulunan polis ekiplerine, davetliler, taş ve şişelerle saldırdı. Düğün sahibinin bir yakını ise sokakta bekleyen polis ve bekçilerin bulunduğu kalabalığın üzerine aracını sürdü. Olayda 4 polis yaralanırken, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Düğün magandaları, "silah kullanmayın" uyarısı yapan polislere saldırdı: 4 yaralı

'nın Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emirkaraslan Sokak'ta yapılan düğünde davetliler tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı.

Silah seslerinden endişelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipleri ile bekçiler sevk edildi.

Düğüne katılanlara silah atılmaması konusunda uyarı yapan polislere, davetliler, taş ve cam şişelerle saldırdı. Olayda 4 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Düğün magandaları, "silah kullanmayın" uyarısı yapan polislere saldırdı: 4 yaralı - 1

TAKVİYE GELEN EKİBİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ SÜRDÜ

Yaşanan gerginlik üzerine polis memurları sağlık görevlisi ve takviye ekip gönderilmesini istedi. Kısa sürede adrese gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle olaylar sonlandırıldı.Yaralı polislere de sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti.

Bu sırada yaşananları duyunca bölgeye gelen düğün sahibinin bir yakını ise hafif ticari aracını sokakta bekleyen polis ve bekçilerin bulunduğu kalabalığın üzerine sürdü. Polisler, havaya tabancayla uyarı atışı yaparak aracı durdurdu.

Düğün magandaları, "silah kullanmayın" uyarısı yapan polislere saldırdı: 4 yaralı - 2

2'Sİ KADIN 7 GÖZALTI

Aracın sürücüsü ile olaylara karıştığı belirlenen toplam 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralı polis memurları da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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