Düğün magandaları, "silah kullanmayın" uyarısı yapan polislere saldırdı: 4 yaralı

TAKVİYE GELEN EKİBİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ SÜRDÜ



Yaşanan gerginlik üzerine polis memurları sağlık görevlisi ve takviye ekip gönderilmesini istedi. Kısa sürede adrese gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle olaylar sonlandırıldı.Yaralı polislere de sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti.

Bu sırada yaşananları duyunca bölgeye gelen düğün sahibinin bir yakını ise hafif ticari aracını sokakta bekleyen polis ve bekçilerin bulunduğu kalabalığın üzerine sürdü. Polisler, havaya tabancayla uyarı atışı yaparak aracı durdurdu.