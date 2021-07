Düğün magandası dehşet saçtı: 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen bir sünnet düğününde dehşet yaşandı.



Gümüşçeşme Mahallesi, Ganibey Caddesi’ndeki düğünde, aşırı alkollü olduğu belirtilen şüpheli S.A'nın rastgele ateş etmesi sonucu 3 yaşındaki K.D. ve 31 yaşındaki E.G. hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G.,D.D. ve N.D. isimli yaralılar Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Çevik Kuvvet ekipleri her iki hastanede de geniş güvenlik önlemleri aldı.



Olayı gerçekleştiren şüpheli S.A. ise kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyete götürülen S.A'nın ifadesi alınıyor.