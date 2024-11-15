Düğün magandasını 4 yıl önceki görüntüler ele verdi

Kahramanmaraş'ta 4 yıl önce bir düğünde havaya ateş açan bir şüpheli, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alındı.

Düğün magandasını 4 yıl önceki görüntüler ele verdi

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sosyal medyada bir kişinin av tüfeği ile düğünde ateş ettiği görüntüleri yayınlanan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede görüntülerin Göksun ilçesinin kırsalındaki Tombak Mahallesi’nde 4 yıl önce gerçekleştirilen bir düğünde çekildiğini ve tüfekle ateş eden kişinin de A.P. olduğu belirlendi.

Düğün magandasını 4 yıl önceki görüntüler ele verdi - 1

Bunun üzerine harekete geçen ekipler A.P.’yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada da düğünde havaya ateş ettiği av tüfeği ele geçirildi.

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