Düğün magandası tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Düğün magandası tutuklandı

Büyükhırka köyünde eğlencesinde tabancayla havaya ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Deniz C. ve Semih K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Deniz C., yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 GÖZALTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu A.D. (29), S.D. (21), C.Ö. (32) gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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