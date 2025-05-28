Düğün salonları ölüm tuzağına dönüşüyor, denetimsizlik can alıyor

Eşi Güler Baltacı ile Ege Üniversitesi'nde eğitim görürken tanışan çiftin 5 yaşında bir kızı vardı.

MEKANLARDA DENETİMSİZLİK CAN ALIYOR

İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, yaşanan olaya ilişkin, "Plajlardaki delikli brandalar gibi olsaydı en azından direnç bir miktar artırılırdı." dedi.

Reklam afişlerinin üzerlerine kesikler veya delikler oluşturulduğunu belirten Günay, "Niye; o yelken gibi şişerek devrilmeye sebebiyet verir. Beton sütrenin bir brandayla bir rüzdarda devrilmeyecek dirençte olmalıydı." şeklinde konuştu.

Son dönemdeki tehlikelerden biri de, düğün salonu ruhsatı olmamasına rağmen bazı restoranların organizasyon yapması.

OLAYIN YAŞANDIĞI MEKAN DÜĞÜN SALONU DEĞİL

İstanbul Düğün Salonları İşletmeleri Odası Başkanı Adem Sönmez, İzmir'de olayın yaşandığı mekanın bir yıl önce açıldığını belirterek, "Kahvaltı ve akşamları da düğün yapan bir mekan. Aslında düğün salonu değil. Böyle olunca da ister istemez denetim dışında kalıyor." dedi.

Yeni evlenerek çiftlere tavsiyede bulunan Sönmez, "Mekana gittikleri zaman, işletme ruhsatlarının olup olmadığını, bizim gibi resmi bir kuruluşa bağlı olup olmadığını mutlaka sorsunlar." ifadesini kullandı.

ÖLÜM TUZAĞINA DÖNÜŞEN MEKANLAR



Düğün salonlarında kullanılan maytap, mum ve türlü yanıcı patlayıcı maddeler de büyük felaketlere neden olabiliyor.