Düğün salonlarındaki tehlike (Irak’taki facia sonrası tedbir çağrısı)

35 yıldır sektörde olduğunu belirten Adem Sönmez ise “Irak'ta yaşanan olay elim bir kaza. Türkiye'de böyle bir şey olmasını asla arzu etmeyiz. Yetkili mercilerle de gerek itfaiye gerek valilikle gerekli yazışmaları yapıyoruz.” şeklinde konuştu.



Artık düğün salonu ruhsatı almanın zor olduğunu söyleyen işletmeci Özgür Arslan, şunları söyledi:



“Şuan yeni bir düğün salonu açmak için devletin sağladığı olanak kısıtlı, bu neden; bu tip kazalar yaşanmasın diye. Bir sürü işletme ve nişan salonu açılıyor ama bunların çoğu merdiven altı, evinizde söz nişan yapacağınıza gelin burada yapın şeklinde. Bunların kontrolü yok, ne bir havalandırma ne bir yangın çıkışı var. 100-200 kişiyi bir araya topluyorlar, aslında yasak. Benim ruhsatlı bir salonum var, kontrol ve bakım yaptırıyoruz. Her şeye dikkat etmeniz gerekiyor, yazılarımıza, kapılarımıza. Yangın tüpleri mesela her yerde işaretleriyle beraber konumlanmış durumda. Söz ve nişan evleri, lütfen bunların ruhsatı olup olmadığını kontrol edin, düğün salonları için de geçerli.”

VİDEO: MUSUL'DAKİ DÜĞÜN SALONU YANGININA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

